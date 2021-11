El Port del Comte començarà a rebre esquiadors a partir d'aquest divendres, segons ha anunciat aquest dilluns l'estació del Solsonès en un comunicat. La llevantada i les nevades que van caure a bona part del Prepirineu i Pirineu català van deixar importants gruixos de neu a les estacions catalanes, i també al Port del Comte, que han afavorit l'arribada de la temporada d'esquí. De fet, els treballadors de l'estació treballen per tenir em màxim de domini esquiable de cara a l'estrena de la temporada aquest cap de setmana, que coincidirà amb el Pont de la Puríssima.

El Port del Comte té l'objectiu d'igualar les xifres d'esquiadors de les temporades prepandèmia. Això implica que entre 80.000 i 85.000 persones passin per l'estació durant aquesta temporada d'hivern. Oberta l’any 1973, és l’estació situada més al sud de Catalunya i més propera als grans nuclis urbans de Catalunya. De fet, aquest és un dels seus grans atractius. L’estació disposa de 50 quilòmetres esquiables dividits en 37 pistes connectades per un total de 18 remuntadors. L’estació està formada per dues àrees ben definides: Hostal-Sucre-Bòfia i Zona Estivella.