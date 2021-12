La façana del consistori de Solsona es va tenyir ahir de vermell amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Enguany fa quaranta anys del primer cas diagnosticat d’aquesta malaltia a Catalunya, on actualment hi ha unes 33.000 persones afectades pel VIH.

El Dia Mundial de la Sida ha de servir per donar suport a les persones que han de viure amb el VIH i recordar les que han mort per malalties relacionades amb la sida.

Demà, per altra banda, l’edifici s’il·luminarà de color taronja per afegir-se al Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, una commemoració que ha estat pensada per promoure els drets i el benestar dels col·lectius amb discapacitats en tots els àmbits de la societat.