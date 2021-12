El Port del Comte ha viscut un dels ponts de la Puríssima amb més afluència dels últims anys gràcies a les recents nevades i al bon estat de les pistes així com les ganes d’esquiar dels mateixos esquiadors després que l’hivern passat no ho poguessin fer a causa de les restriccions de la pandèmia de la covid-19. Per l’estació d’esquí del Solsonès, la situada més al sud de Catalunya, hi han passat unes 8.500 persones entre els cinc dies del pont, de dissabte fins avui. Els dies en què l’estació ha tingut més afluència de gent han estat dilluns i dimarts.

Es tracta d’una xifra molt positiva per l’estació ja que, per exemple, per les mateixes dates de l’any 2019, abans de la pandèmia, van passar per l’estació entre 2.000 i 3.000 persones. Això implica un creixement del 283% respecte a l'afluència del pont de la Puríssima del 2019.

Pel que fa a Masella, han passat per l’estació més de 30.000 esquiadors durant els dies que ha durat el pont. A més, l’estació cerdana apunta que durant dos dies punta han acollit a més de 8.000 esquiadors per jornada. L’estació apunta el calendari favorable, amb cinc dies seguits de festa, les nevades recents i abundants que fins i tot han caigut durant el pont i el fet que molts esquiadors feia 2 anys que no esquiaven degut a la pandèmia com a les principals causes de les bones xifres d’aquests darrers cinc dies. De fet, l’ocupació dels allotjaments a peu de pistes ha sigut del 100%. A més, gràcies a les bones condicions de pistes, l’estació va poder avançar la data d’inauguració de la temporada d’Esquí Nocturn, que va ser dilluns, obrint totes les pistes del domini esquiable de nit.

La Molina també ha viscut un bon pont superant els 20.000 esquiadors, tendència que han compartit totes les estacions d’esquí catalanes.

Gran part de les pistes obertes

El Port del Comte va acabar el pont amb 20 pistes disponibles i amb gruixos de neu d’entre 20 i 50 centímetres. Masella, per la seva banda, ho va fer amb el 100% dels remuntadors i dels sectors oberts, assolint un total de 67 km de pistes disponibles. Pel que fa a La Molina, l’últim dia de pont va tenir 48 de 68 pistes obertes amb un total de 51 km esquiables i 11 remuntadors oberts. A més la connexió entre les dues estacions cerdanes estava oberta.

Tendència general a Catalunya

Les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boï Taull, han rebut durant aquest pont de desembre un total de 46.550 persones visitants, una xifra que confirma les previsions de recuperació de l’afluència prèvia a la pandèmia.

Les bones condicions de neu al Pirineu i el bon estat de les pistes a les sis estacions han afavorit la visita de persones durant aquests cinc dies de pont, on s’han superat en un 18% les xifres d’afluència dels tres dies del pont de desembre del 2019, quan les sis estacions van reunir més de 39.000 visitants.

Tal com explica la presidenta d’FGC, Marta Subirà, «fem una valoració molt positiva de com ha anat el pont a les estacions d’FGC. Hem superat les dades del pont de desembre del 2019 i això ha estat possible gràcies a unes condicions de neu immillorables però també a disposar de totes les estacions a ple rendiment, amb algunes obertes des de l’últim cap de setmana de novembre, i en un estat òptim per rebre visitants».

«L’afluència de visitants d’aquests dies ens confirma que la gent tenia ganes de neu i de tornar a gaudir de les estacions. Les precipitacions de neu d’aquests dies ens permeten tenir pràcticament assegurada neu pel Nadal i per tant tindrem les nostres destinacions en un estat òptim per rebre tothom qui vulgui», assegura la presidenta d’FGC.