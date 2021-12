A falta de 75 dies per l'inici del Carnaval de Solsona, l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona proposa per aquest any un programa seguint l’estructura típica d’un carnaval d'abans de la pandèmia de la covid-19, però amb el canvi de lloc dels actes més multitudinaris a la plaça del Camp per guanyar en seguretat i accessibilitat. En els actes en espais tancats, serà necessari presentar el certificat covid. Aquest va ser un dels punts que es van tractar en l'assemblea de l'associació celebrada divendres al vespre per presentar als socis i sòcies el programa d’actes de la propera edició del Carnaval de Solsona.

Un altre canvi significatiu és el del format en el concurs de disfresses infantil del dilluns. Enguany s’aposta per un ball de disfresses infantil en lloc de la tradicional passarel·la, però es manté el concurs, igual que les categories que el conformen. Com a novetats, les setmanes prèvies al Carnaval es projectarà el documental sencer "Un Conte d’Hivern" d’Elsabeth Produccions, del qual ja se’n va avançar una part i es pot veure a Youtube. També s’està preparant una obra teatral per al cap de setmana del 22 i 23 de gener, que s’enregistrarà i es podrà adquirir amb el programa. Serà una sitcom sobre una família que viu el Carnaval 2021 confinada a casa. Està dirigida per Mia Parcerisa, amb guió d’Oriol Gilibets i realització de Joan Solé. L’espectacle que seguirà l’Entrega de Bojos del divendres 18 de febrer serà un concert d’Elecrobacasis, una gran producció que trenca els tòpics d’una típica orquestra de música clàssica i interpreta els grans hits dels últims 50 anys, passant per ABBA, rock català, Avicii o David Guetta. Pel que fa a la part econòmica, les principals inversions són el documental i les lligades amb el nou gegant, el Pop. El seu mecenatge continua obert a la pàgina web del Carnaval. A més, per aquestes festes s’impulsarà la campanya "Regala Carnaval" per animar a la gent a comprar marxandatge i fer-se soci. Durant la reunió també es va anunciar la incorporació de tres membres nous a la junta: Judit Villaró, Clara Pallarès i Jesús Montaner, tancant la formació per aquesta edició amb un total de 20 membres.