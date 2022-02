Al kilòmetre 77 de la C55, la capital del Solsonès ja dona la benvinguda a la festa més boja i esperada de l’any. Plantada a la rotonda, una pancarta gegant: Carnaval de Solsona. Un petit tast del qual s’hi podrà trobar a l’interior de la ciutat.

El Carnaval de Solsona ha recuperat l’essència als carrers i places, però també als comerços. La Núria González, que té un restaurant (La Tasketa de la Núria), a la plaça Major, explica que «hi ha fins i tot més ambient i gent del normal. I això és emocionant. La gent, sobretot els joves, estan més embravits que mai». Una sensació compartida per a molts, després que l’any passat haguessin de suspendre la festa.

En aquesta mateixa línia, Ester Vila, guia turística de la ciutat, deia que «va ser un cop dur i ara la gent té unes ganes boges de reviure’l com cal». Vila i els seus socis de Solsona Experience -l’empresa de turisme de Solsona- han aprofitat aquest impàs per encetar un nou projecte : l’obertura del LoCal Boig, un espai on hi haurà exposats, durant tot l’any, tots els gegants que s’han fet al llarg dels anys per Carnaval.

Establiments com les perruqueries han notat un increment de clients respecte a l’any passat. Nuri Pujol, perruquera, explica que, «després de tot aquest temps tan convuls que hem viscut, la gent vol veure’s diferent, canviar una mica la seva imatge». I el carnaval és un moment propici.

Però, malgrat l’augment d’activitat, els solsonins estaven a l’expectativa, sobretot la nit d’ahir, de la possible massificació de la ciutat: «Hi ha carnavals que s’han anul·lat a altres pobles i suposem que això portarà molta més gent a Solsona», explicava Ivan Viladrich, membre de la junta del Carnaval de Solsona. Un neguit que no treu, afirmava, que les ganes que solsonins i forans tenen «de tornar a passar-ho bé».