La capella de la Mercè de la parròquia de Solsona ha estrenat unes noves pintures de l’artista murcià Andrés Carrasco. Recentment, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha dut a terme la benedicció de la primera gran obra d’aquest artista en una catedral, que incorpora figures representatives de la diòcesi solsonina.

El pintor explica que ha buscat complementar el sentit sagrat de la capella de la Mercè amb la representació del miracle eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra, custodiat pels arcàngels Miquel i Gabriel. A més, en la seva composició, ha incorporat figures representatives de la diòcesi, com ara sant Ramon Nonat i sant Pere Claver, amb la ciutat de Solsona als seus peus.

Carrasco destaca la inspiració que li ha despertat pintar «en un entorn tan singular com una catedral i un municipi on va néixer un dels pintors barrocs espanyols que tinc com a referència en aquest art, Francesc Ribalta».