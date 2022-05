La Fira de Sant Isidre de Solsona recupera la seva essència després de dos anys de covid (el 2020 es va suspendre i l’any passat es va fer en un format molt reduït). L’edició d’enguany, la 69a, se celebrarà aquest cap de setmana amb uns 170 estands, entre expositors i explotacions ramaderes.

És una fira amb un clar protagonisme del món de l’agricultura i la ramaderia, amb mostra de bestiar vaquí, oví i cabrum, i també amb exposició de maquinària agrícola, entre d’altres. De forma paral·lela hi haurà mostra de productes artesans, fira de l’automoció amb vehicles nous i seminous, fira industrial i comercial, mostra d’entitats, espai gastronòmic, passejades amb ponis, espai per a tractors i maquinària agrícola d’època, també per als vehicles i les motos clàssiques, actuacions musicals, espectacles, tallers i altres activitats culturals i lúdiques per a totes les edats. Se n’han programat una cinquantena i la majoria tenen com a escenari el nucli antic, amb la voluntat de dinamitzar aquesta zona de Solsona.

Els expositors i la cinquantena d’activitats es concentren enguany en dos dies, dissabte 14 i diumenge 15 de maig

El director de la fira, Joan Codina, celebra que el certamen «torni al 100% després de la pandèmia». De la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, reivindicat el caràcter genuí d’una fira «que és capaç de mostrar els actius de la comarca i convocar professionals del sector d’altres territoris». En aquest sentit, ha posat de relleu el compromís del Consell a l’hora de «vetllar, preservar i potenciar el certamen».

El tret de sortida es donarà aquest divendres, 13 de maig, amb tallers, xerrada i jornada tècnica, però la fira pròpiament dita es concentrarà enguany en dos dies: dissabte 14 i diumenge 15 de maig. D’aquesta manera es dona resposta a una demanda dels expositors, a qui se’ls feia complicat combinar les tasques comercials al seu negoci amb el certamen durant el divendres.

La inauguració oficial de la Fira de Sant Isidre es farà dissabte a les 10 del matí, a càrrec del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, i les autoritats locals. La mostra solsonina espera recuperar l’afluència de visitants prèvia a la pandèmia, al llarg d’un cap de setmana en què Solsona esdevindrà un aparador comercial, social , cultural, empresarial i turístic.