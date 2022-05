L’Ajuntament de Solsona ha tret a concurs el projecte per renovar i millorar l‘accessibilitat peatonal a la zona comercial del nucli antic històric de la ciutat. L’objectiu de l’actuació és fer més efectiu el sistema a través de càmeres per llegir les matrícules ja que el sistema actual havia quedat obsolet.

Actualment es disposa d’un sistema de pilones amb obertura via ràdio, mitjançant targeta, amb la qual pot accedir al casc antic tothom que en tingui una. Per altra banda, la sortida del casc antic sempre és viable mitjançant un detector de masses metàl·liques existent a cada pilona. Ara, però es considera que aquest sistema està obsolet ja que no compleix el seu objectiu d’evitar l’entrada de vehicles al nucli antic.

La principal problemàtica actual és el gran nombre de targes repartides i ja sense control. Durant els anys se n’han anat repartint però mai es retornen quan hi ha canvis de domicili o tancaments de comerços. A més, les pilones es queden moltes vegades baixades permetent el pas dels vehicles. Amb la renovació del sistema el consistori pretén regular l’accés mitjançant la lectura de matricules.

Actualment hi ha tres pilones instal·lades. Amb el nou projecte es vol instal·lar un sistema de quatre pilones amb càmeres equipades per a la lectura de matrícules. Aquestes quatre càmeres connectades a quatre pilones intel·ligents substituirien les dues pilones actuals i se n’instal·laria una de nova per blindar l’accés no autoritzat. Aquest sistema estaria equipat amb un programari per poder autoritzar vehicles de manera permanent i temporal per a accés de proveïdors, veïns, o els vehicles que es considerin.

Aquests nous controls estaran situats als accessos del Portal del Pont, del Palau Episcopal, del Castell i del Palau Robert amb el carrer Regata. De fet, en aquest últim punt s’afegirà una pilona.

Aquesta actuació, ara a concurs amb un pressupost estimat de gairebé 60.000 euros amb IVA, forma part del projecte d’impuls al pla de millora del comerç i del mercat no sedentari a Solsona pel qual el consistori va rebre una subvenció dels Next Generation de 400.000 euros.