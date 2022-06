El Consell Comarcal del Solsonès ha fet una clara aposta per les renovables al Centre Sanitari del Solsonès amb l’objectiu de reduir l’emissió de CO2 així com també el cost econòmic de l’energia. L’any passat s’hi van instal·lar més de 200 plaques solars i ara s’ha adjudicat un contracte per instal·lar-hi una caldera de biomassa. La previsió d’ambdues actuacions en el moment de la seva posada en marxa és aconseguir un estalvi econòmic de 30.000 euros anuals de forma conjunta.

A principis de l’estiu passat es van instal·lar 206 plaques fotovoltaiques a la coberta i en un dels costats del Centre Sanitari del Solsonès. En el moment de la seva posada en marxa, el Consell preveia un estalvi anual en compra d’energia de 15.284,80 euros anuals. Tot i això, a causa de l’augment del preu de l’electricitat, aquesta previsió pot quedar modificada. Aquesta instal·lació genera 112.547 kW h per any, i redueix la producció d’energia per any en 96.388 kW h. Pel que fa a l’impacte positiu en el medi ambient, el Consell també va fer una previsió d’estalvi anual de 60,6 tones de CO2 l’any.

D’altra banda, recentment el Consell ha adjudicat la instal·lació d’una caldera de biomassa per gairebé 200.00 euros amb IVA inclòs finançats amb ajuts del fons FEDER. Aquesta caldera cobrirà la producció d’aigua calenta per a calefacció i l’aigua calenta sanitària.

Considerant que l’aportació amb biomassa serà suficient per no necessitar les calderes de gasoil, que igualment se’n mantindrà una, es preveu un estalvi econòmic de més de 16.000 euros per any. En l’àmbit mediambiental, el projecte calcula que l’estalvi d’emissions de CO2 serà de 110 tones anuals. El consum estimat dels últims tres anys ha estat de 355.465 kW h l’any.

El projecte inclou també les obres d’ampliació del soterrani de l’edifici per ubicar-hi la nova caldera de biomassa i la sitja per a l’emmagatzematge de l’estella forestal que ha d’alimentar-la. D’altra banda, caldrà desmuntar una de les calderes de gasoil i fer el muntatge de la nova caldera de biomassa.