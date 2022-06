Amb motiu dels incendis declarats al Solsonès aquest dimecres, un dels quals encara és actiu a Castellar de la Ribera, Solsona ha decidit suspendre la tronada d'avui de Corpus, que estava programada per a la una del migdia i que representa l'inici de la festa a la ciutat. És una decisió consensuada per l’Ajuntament, la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i l’Agrupació de Geganters de Solsona, les tres entitats organitzadores de la festa.

En un comunicat conjunt asseguren que han pres la decisió "per solidaritat i respecte a la població afectada i als veïns, bombers i voluntaris que treballen incansablement des de fa hores en l’extinció del foc". A més, afegeixen que "en episodis excepcionals com aquest considerem justificat anul·lar una expressió festiva com la tronada d’avui".

Malgrat la suspensió de la tronada, els organitzadors asseguren que es mantindran els actes centrals del Corpus que es celebrarà aquest cap de setmana.