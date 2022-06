Bombers i experts destaquen la gestió del mateix foc com a mesura per evitar grans incendis forestals

Bombers i experts en la gestió forestal destaquen el paper del foc per aconseguir una gestió dels boscos que afavoreixi unes condicions que impedeixin la proliferació de grans incendis forestals. En el marc de Congrés Forestal Espanyol que s'està celebrant a Lleida, aquest dimecres s'ha dut a terme una visita als boscos del Solsonès per veure in situ els resultats de les cremes prescrites i també l'evolució i recuperació dels boscos afectats pels grans incendis del 1998.

"Nosaltres apliquem foc com a eina de gestió", explica el sotsinspector del Grup d’Actuació Forestal (GRAF) dels Bombers, Asier Larrañaga. Sobre la pràctica de les cremes prescrites en detalla dos beneficis clars. Un és la mateixa gestió forestal del territori i l'altre és que en la pràctica és un espai d’entrenament pels bombers amb les mateixes eines que faran servir en el dia d’un incendi i per tractar amb foc real. Aquest tipus de pràctica serveix per cremar el sotabosc de les zones per tal que quedin preparades pel dia en què arribi l’incendi, el bosc estigui en condicions perquè els Bombers puguin ser efectius i poder fer maniobres segures. "Enguany ha estat una campanya mitjana o pobre perquè la situació de sequera fa que no puguem actuar tants dies. El 2021 vam anar casi a les 160 hectàrees tractades", apunta Larrañaga.

"La utilització del foc és una eina que hem de tenir en compte", explica també el professor d'Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida, Lluís Coll. A vegades, com apunta Coll, alguns incendis actuen ells mateixos com a tallafoc i salvaguarden que una part del territori no es cremi. "En aquest sentit des del punt de vista acadèmic tenim molta confiança en el coneixement que demostren els Bombers i la propia gestió del foc pot ser una eina molt útil de cara a prevenir aquests grans incendis que no volem". Tot i això el fet de cremar el bosc com a eina de gestió encara genera dubtes en part de la societat. "Al final estem en un país on els boscos tenen propietaris i això son conceptes que costen assimilar. Però també costa d’assimilar que podrem tenir incendis de centenars de milers d’hectàrees afectades", assegura. Durant la jornada precisament s'ha fet una visita a una zona on es realitzen cremes prescrites des de fa més de 10 anys al terme de Llobera a través de diferents tècniques.

Recuperació del bosc

Els assistents han pogut veure alguns punts que van quedar afectats per l'incendi del 98 i veure el seu estat actual. "Tenim espècies mediterrànies que tenen una sèrie de característiques que mostren la capacitat del bosc de regenerar, recuperar-se i tornar a ocupar el territori", apunta Coll. La gran part de la zona afectada està protagonitzada pels roures ja que es regeneren amb facilitat després d'un incendi. Tot i això, també estan començant a aparèixer pins en les zones limítrofes al foc o en zones on va sobreviure pinassa durant l'incendi. "La pinassa és una espècie que està acostumada als incendis de baixa intensitat. Té una escorça gruixuda i això vol dir que si l’incendi no arriba a la capçada de l’arbre i es manté al sól és una espècie que els tolera molt bé. Si puja a capçada ja té un problema més gran", explica Coll.