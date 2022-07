L’empresa de vigilància de les zones de bany va denunciar Lladurs el 2021

L’empresa de vigilància que el Consell Comarcal del Solsonès va contractar l’any passat per controlar les zones de bany va acabar denunciant l’Ajuntament de Lladurs per impagament. L’alcalde, Daniel Rovira, ha explicat a Regió7 que l’Ajuntament va decidir no pagar per incompliment del contracte per part de l’empresa, ja que assegura que fins a principis d’agost no havien anat mai a vigilar el Pont del Clop, a la Ribera Salada. Cap de les dues parts sap en quin punt està el judici.

El responsable de l’empresa, Joan Manuel Olivella, assegura que durant l’estiu passat l’alcalde els demanava que controlessin la presència de cotxes mal aparcats a la zona de la Ribera Salada, però explica que la manca de senyalització no permetia que poguessin aixecar denúncies. «Després van canviar els rètols i en les últimes setmanes vam fer 19 denúncies», explica Olivella. El batlle de Lladurs, per la seva banda, assegura que sí que hi havia senyalització i apunta que des de començament d’estiu Mossos i Agents Rurals ja han posat més denúncies que l’empresa tot l’estiu passat. L’alcaldessa de Castellar, Claustre Sunyer, també va criticar l’empresa i va assegurar que no van aparèixer durant les primeres setmanes del servei. El seu Ajuntament, però, va acabar pagant. Sobre l’acusació de no treballar durant els primers dies, Olivella reconeix que aquesta situació va ser així durant uns deu dies a causa d’uns problemes amb el vigilant contractat. «És cert que els primers 10 dies no hi vam anar. Però les hores d’aquests dies es van recuperar amb l’onada de calor, quan vam pujar al Solsonès cinc guardes contractats més», diu el responsable de l’empresa. Olivella, a més, assegura que les queixes dels ajuntaments es deuen a un interès partidista, ja que els tres són de Junts i el Consell està governat per ERC. En general, però, cap dels ajuntaments que van tenir el servei d’aquesta empresa durant l’estiu passat va quedar contenta. «Per nosaltres l’empresa de l’any passat seria l’última opció perquè els ajuntaments no volen repetir l’experiència», explica el conseller comarcal, Ferran Ginestà. El Consell continua buscant una empresa per fer la vigilància a Guixers i Clariana. Navès, Castellar i Lladurs buscaran una empresa pel seu compte.