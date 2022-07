El Port del Comte es converteix en altar per un dia per acollir un casament únic

L’estació d’esquí Port del Comte va ser aquest dissabte l’escenari d’un esdeveniment amb el qual no se sol relacionar. S’hi va celebrar el primer casament de la història de l’estació i va deixar imatges curioses com els convidats i els nuvis pujant amb telecadira vestits de gala i la cerimònia davant de les imponents vistes del mirador del Querol.

La celebració d’aquest casament a l’estació d’esquí del Solsonès venia motivada per l’estreta relació que té la família de la núvia, Glòria Tresserra, amb el Port del Comte. De fet, el seu pare, Francesc Tresserra, explica que la relació ja va començar amb el seu pare, que en va ser el metge des de la seva inauguració, l’any 1973. «Hi som des de llavors. Portem l’estació molt endins», explica Francesc Tresserra. De fet, la seva filla també hi havia estat molt lligada, ja que hi havia estat monitora d’esquí molts anys, hi va competir, havia gestionat el jardí de neu i cada hivern hi fa temporada.

Glòria Tresserra i el seu marit, Marc Gallardo, sempre han tingut una gran afició per l’esport i la muntanya. «Un cap de setmana vam anar d’excursió al mirador del Querol i se’ns va acudir casar-nos aquí perquè som molt esportistes i ens agrada molt la muntanya», explica Tresserra. A més, la núvia apunta que l’estació va posar totes les facilitats possibles perquè s’hi celebrés l’enllaç, el primer en la història de l’estació.

La cerimònia nupcial es va celebrar al mirador del Querol. Per arribar-hi, la vuitantena de convidats hi va haver de pujar amb telecadira, però ho van haver de fer amb un calçat adequat al lloc, amb sabates de muntanya o vambes per ordre dels nuvis. «Alguns estan una mica espantats perquè no han pujat mai amb telecadira», explicava Tresserra el dia abans del casament.

Després de la cerimònia i amb la parella ja unida en matrimoni, la festa va continuar a l’hotel Port del Comte 1730. El convit es va fer amb productes de proveïdors de la comarca.