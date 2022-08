L’Ajuntament de Riner ha iniciat les obres de rehabilitació de l’antiga cuina i la reconstrucció de l’anomenat foc de rotllo de la Casa Gran del Miracle, un edifici d’estil gòtic en els seus inicis bastit l’any 1532 com a alberg de pelegrins. A més de la restauració d’aquests dos espais, situats a la planta primera, s’acabarà d’adequar l’espai de les quadres, a la planta baixa. Les actuacions a la cuina, a la sala del foc de rotllo i a les quadres, que a partir d’aquesta tardor s’obriran al públic, es completaran també amb la seva museïtzació amb mobles i objectes adients a cada espai.

L’arquitecte responsable de l’obra, Carles Pubill, destaca que la recuperació de la cuina i de la sala, dos espais de l’edifici que es consideren emblemàtics, es fa «amb el màxim respecte als elements i els materials originals», i que amb aquesta obra pràcticament finalitzarà la rehabilitació de la part històrica de la Casa Gran del Miracle, «amb la qual cosa els visitants podran fer-se una idea més completa de l’estructura i la història de l’antic edifici».

L’espai de la cuina, del segle XVII, conserva tots els seus elements arquitectònics. En aquesta cuina monumental s’elaboraven les menges de les persones que s’allotjaven a la Casa Gran. Està composta per una llar de foc, l’aigüera, l’escorredor, un armari, embigats i paviment original. L’actuació consistirà, entre altres treballs, en la reparació i consolidació del sostre; la neteja d’aquest, de les parets i del paviment; la restauració de la pica de rentar i de la llar de foc, i la renovació del sistema elèctric.

La sala del foc de rotllo, un espai singular i habitual en edificis on s’allotjaven viatgers (sobretot hostals, fondes i albergs), és una habitació amb un foc central on el mateix sostre és la xemeneia, amb bancs collats a les parets laterals que servien perquè els usuaris poguessin seure al voltant del foc. És un espai públic dins de l’edifici on els viatgers es refeien dels llargs i durs viatges que havien de fer per arribar al santuari, on intercanviaven experiències i on també es podia menjar, sobretot en dies de fred intens.

Pubill explica que la reconstrucció del foc de rotllo es fa seguint una tipologia de focs que amb els anys s’ha anat perdent, fet que fa que actualment ens trobem pocs exemplars que puguin ser visitables.

La darrera actuació a la Casa Gran, finalitzada l’hivern del 2021, va ser la rehabilitació del pati interior, un espai d’estil renaixentista i una escala noble que constitueixen també una zona de gran interès patrimonial del conjunt arquitectònic. També es va restaurar l’encantat del Miracle.