La Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d’Entorn de Solsona programen una nova edició del programa Lecxit per fomentar la lectura entre els infants. Per això, fan una crida a la població per trobar nous voluntaris que vulguin trobar-se un dia la setmana amb un alumne de quart a sisè de primària per acompanyar-lo en l’hàbit de llegir. L’activitat començarà la setmana del 3 d’octubre i s’allargarà fins al 26 de maig.

Implantat a Solsona des del 2019, Lecxit és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill que té per objectiu potenciar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora d’alumnes dels darrers tres cursos de primària. El voluntariat, que rep formació i materials per fer un acompanyament amè, fa una sessió de lectura a la setmana amb un infant. L’activitat es duu a terme a la Biblioteca Carles Morató qualsevol dia de la setmana a partir de les cinc de la tarda, en funció de la disponibilitat de cada mentor. Els nens i nenes que ho necessiten són derivats per les escoles amb l’autorització de les famílies. Per formar part del voluntariat Lecxit cal inscriure’s a la Biblioteca Carles Morató abans del 15 de setembre.