Mor una dona de 68 anys durant la nit en un incendi a casa seva, al Pi de Sant Just

Una dona de 68 anys va morir durant la nit de dijous a divendres en un incendi al seu habitatge de la urbanització del Pi de Sant Just, a Olius. El foc va destruir tot l’interior de la casa de planta baixa del carrer del Cadí, on vivia amb el seu marit des de feia uns 20 anys.

La víctima, Fina Noguerola, tenia 68 anys i era força coneguda entre els veïns, segons va apuntar l’alcalde del municipi, Antoni Márquez, a Regió7. La nit de l’incendi a l’immoble també hi havia el marit de la víctima, que va abandonar la casa abans de quedar afectat pel foc. L’home es va despertar pels lladrucs del gos, va veure fum i foc i va sortir de la casa, però la dona no ho va poder fer.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís del foc al voltant de les 3.32 hores de la matinada. Immediatament, es van activar 5 dotacions terrestres. L’incendi, que va començar per causes que encara no es coneixen, va destruir totalment l’interior de la casa, de planta baixa més soterrani. De fet, des de fora es veia tot l’interior calcinat i les parets exteriors dels voltants de la porta i les finestres, ennegrides. A dins de la casa és on els efectius del servei d’emergències van localitzar el cos sense vida de la dona.

El foc va quedar controlat a les 04.20h i extingit, 20 minuts més tard. A partir d’aleshores, la tasca dels Bombers va consistir a ventilar la zona i a retirar els elements que havien quedat inestables arran de l’incendi. Ahir encara es desconeixia l’origen del foc i els Mossos asseguren que no hi ha cap indici de criminalitat en el lloc dels fets.

Durant el matí, l’Ajuntament d’Olius va enviar un missatge de condol a través del grup de WhatsApp dels veïns del municipi. A l’escrit el consistori també va destacar la ràpida actuació dels Bombers a l’hora d’extingir l’incendi. El consistori va decretar un dia de dol oficial.

El batlle d’Olius va explicar a aquest diari que els serveis tècnics municipals faran un estudi de l’habitatge dilluns per conèixer fins a quin punt ha quedat afectada l’estructura de la casa. En tot cas, ahir l’habitatge estava precintat pels serveis de seguretat i el marit de la víctima es va traslladar amb una de les filles del matrimoni.