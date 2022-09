Entitats LGTBI denuncien que no es donen vacunes de la verola del mico al Pirineu

Entitats LGTBI del Pirineu denuncien que s’han de desplaçar a Barcelona si volen rebre la vacuna de la verola del mico. Asseguren que als centres més propers habilitats, com per exemple el de Lleida, no té dosis suficients per cobrir tota la població que compleix els requisits per rebre la vacuna.

La Cugula, l’associació LGTBI del Solsonès, ha publicat un comunicat juntament amb l’associació Voliaina denunciant aquest fet i reclamant que es faciliti la vacunació als ciutadans del Pirineu. «Jo mateix vaig dirigir-me al Centre Sanitari del Solsonès i em van dir que no tenien accés a les vacunes», explica un dels membres de La Cugula a Regió7, que assegura que l’únic lloc on podem vacunar-nos de la verola del mico és a Barcelona i demanant cita prèvia.

«Al Pirineu és impossible vacunar-se, no hi ha centres de vacunació», diu Quim Portet, membre de Voliaina, que apunta que «la majoria de persones del nostre col·lectiu s’ha acabat vacunant a Barcelona».

Portet explica que, fa 10 dies, l’hospital de Lleida només havia rebut 20 vacunes que permetrien cobrir entre 50 i 100 persones. el de Lleida és l’hospital de referència a gran part del Pirineu. «No tenia vacunes ni tan sols per cobrir a la gent de la província que viu amb el VIH. Per molt que et donin la possibilitat de vacunar-se a Lleida, les dosis no són suficients», explica Portet que afegeix que directament no donen cita, sinó que convoquen a la gent que ells consideren prioritària, que sol ser la gent que viu amb VIH.

En aquest sentit aquestes dues entitats del col·lectiu LGTBI del Pirineu consideren que hi ha un imaginari a l’administració pública o de les autoritats de salut que consideren que els homes que tenim sexe amb homes vivim pràcticament de manera exclusiva a Barcelona i que els que vivim fora són una excepció. «Creiem que hi ha un perjudici cap a la nostra sexualitat», assegura Portet.

En aquest sentit proposen que els centres de vacunació puguin ser els hospitals comarcals o els CAP. «Al final hi ha una xarxa de salut pública desplegada al territori i estem parlant d’administrar vacunes, no de fer grans proves. Al final entenem que surt massa car enviar les vacunes al Pirineu. Com que som pocs tampoc representa una allau de feina per cap centre sanitari», apunta el membre de Voliaina, que critica també hi ha hagut poca transparència en la campanya de vacunació per la verola del mico a la xarxa de salut catalana.