L’Ajuntament de la Coma i la Pedra projecta la renovació de tot l’enllumenat exterior de la carretera de Tuixén. El projecte es troba en procés de contractació i consisteix en el disseny i càlcul del canvi de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de l’enllumenat públic d’aquesta zona per a la posterior legalització d’aquesta millora, davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i les seves empreses col·laboradores EICs, ja que actualment no es disposa de la legalització corresponent segons normativa.

La renovació d’aquest enllumenat ve motivada perquè va estar sotmès a una inspecció i, degut als defectes trobats, es fa necessari una millora i adequació d’aquestes instal·lacions elèctriques.

Els treballs consisteixen en la demolició dels paviments afectats per l’execució de les rases en els punts on s’hagi de refer la canalització, l’obertura de les rases per a la instal·lació del nou conducte i la reposició dels paviments existents que s’han vist afectats pels treballs. També la col·locació de nous punts de llum (bàcul + lluminària) a la carretera de Tuixén, des de la baixada de l’Ajuntament fins a l’aparcament de l’Esquerrana (carrer La Part).

El projecte està en procés de contractació amb un pressupost estimat de gairebé 88.000 euros amb IVA inclòs i un termini d’execució de 6 mesos des de l’inici de les obres.