L’alumnat de 3r a 6è de primària de Solsona ja ha començat a madurar propostes de millora de la ciutat a través del Consell d’Infants. Aquesta setmana s’ha constituït aquest òrgan consultiu municipal per al curs 2022-2023, amb la renovació dels representants de 3r i 5è de totes les escoles, i presidit per l’alcaldessa, Judit Gisbert. En la primera sessió, els infants ja han exposat una llista carregada de peticions.

Hi ha reivindicacions dels interlocutors de la població infantil de Solsona amb l’Ajuntament que es repeteixen curs rere curs, com la millora dels parcs infantils i l’habilitació de més espais públics per jugar. En aquest sentit, les properes setmanes es renovaran els elements de joc del parc del Casal Cívic, un dels més cèntrics, i es condicionarà un nou parc a la zona de l’escola El Vinyet.

Quant a infraestructures, els infants demanen pistes de voleibol i bàsquet, un parc de bicicletes, en el qual ja s’està treballant, l’ampliació de l’skatepark, l’adequació del camp de futbol del Camp del Serra amb gespa i la millora de les instal·lacions poliesportives. També consideren que s’ha de reforçar l’enllumenat públic amb més fanals i el mobiliari urbà amb més papereres. Així mateix, demanen més aparcaments a les escoles, recorden la necessitat d’una rotonda a l’escola El Vinyet i proposen ornamentar una de les rotondes d’entrada a la ciutat amb el nom de Solsona.

En relació a l’oferta cultural i de lleure, els nens i nenes insisteixen a demanar la reobertura del Cinema París i proposen organitzar un autocinema. També aposten per activitats de natura i nous circuits al voltant de la ribera. A banda d’això, el Consell d’Infants demana més hores de pediatria al Centre Sanitari del Solsonès i posa damunt la taula la necessitat de controlar l’ús dels patinets elèctrics, la regulació dels quals es va aprovar l’any passat amb la seva incorporació a l’Ordenança general de circulació.

Coordinat i dinamitzat des dels Serveis Socials, el Consell d’Infants de Solsona és integrat per una vintena d’alumnes de 3r a 6è escollits pels propis companys de classe, a més de representants de tots els grups municipals com a vocals. En la primera sessió d’aquest curs també hi han participat la portaveu d’Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich, i el regidor de Junts per Solsona César García.