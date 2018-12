Catalunya Música estrena nou web i reforça la seva presència a les xarxes

Catalunya Música ha estrenat nou web i ha reforçat la presència a les xarxes socials. Des de la cadena s'indica que ara el disseny és més modern i posa l'èmfasi en la passió per la música, amb l'objectiu d'arribar a nous públics. A més, aposta per potenciar l'escolta del directe amb un reproductor avançat que ofereix informació addicional relacionada amb l'obra que s'està reproduint, com ara el títol i l'autor, els intèrprets i el concert de què forma part. També hi apareix l'obra que es reproduirà a continuació. A través del web, els oients també podran escoltar en diferit, i durant un període de temps determinat, els millors concerts nacionals i internacionals oferts per Catalunya Música.

Els programes de l'emissora Catalunya Música també estaran disponibles a través del web perquè es puguin escoltar a la carta i es podran sentir a través de subscripció podcast. L'estrena del web coincidirà amb un nou impuls de la presència de Catalunya Música a les xarxes socials, amb l'objectiu d'arribar a nous públics a través d'un nou llenguatge.