'Masterchef 7': Bronques i llàgrimes en la seva estrena

Aquest dimarts es va estrenar 'Masterchef 7'. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz es van posar al capdavant de l'espai, que fins la temporada passada presentava Eva González. Els jutges han adquirit major protagonisme a 'Masterchef' i això va fer que l'arrencada del talent culinari estigués carregat de tensió. L'elecció dels concursants de 'Masterchef 7' es va dur a terme després multitudinaris càstings que van donar lloc a la selecció final.



Primera bronca a 'Masterchef 7'

Entre els aspirants a entrar a 'Masterchef 7' es va viure la primera gran esbroncada d'aquesta edició. Aquest va ser el cas del mallorquí Joan. Un advocat que es va quedar a les portes d'entrar a 'Masterchef' per una frase que va dir en la seva presentació davant els jutges. Joan ha assegurat que "arribar fins aquí ha estat un premi, ja n'hi ha prou". Aquestes paraules no van caure gens bé al jurat del programa, que les va interpretar com una falta de motivació de l'aspirant a cuiner. Pepe Rodríguez en concret, va criticar a Joan per la seva "falta de ganes". Finalment, Joan es va quedar a les portes de 'Masterchef 7' i no va poder participar en el programa.



L'emocionant història de superació de Glòria

Un dels aspirants que sí que va veure complert el seu somni de posar-se el davantal blanc va ser Glòria. La història d'aquesta extremenya va emocionar al públic de 'Masterchef' des del seu inici. La seva mare va morir quan ella tenia 12 anys i el seu pare la va abandonar. Des de jove ha treballat com a empleada de la llar i ha delectat sempre per la seva bona mà a la cuina. La seva entrada a 'Masterchef' va estar carregada d'emoció, ja que al principi els membres del jurat li van donar el 'no'. Glòria es va reunir amb els seus familiars i aquí va ser quan va aparèixer Jordi Cruz per confessar-li que havia recapacitat i que volia rectificar el seu vot perquè Glòria entrés a 'Masterchef 7'.



Les confessions polítiques de Valentín

Valentín va arribar a 'Masterchef 7' mostrant sense objeccions les seves preferències polítiques. Aquest madrileny va confessar haver col·laborat amb Ciutadans i ser seguidor del periodista Federico Jiménez Losantos. La seva presentació va ser impagable.

'Masterchef 7' no podia començar sense deixar a un primer expulsat. Els concursants es van enfrontar a la preparació d'un entrepà, amb el qual Jeancha no va encertar i es va veure obligat a abandonar el concurs tot just començar.