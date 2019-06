Tot a punt per a la temporada d'esports d'aventura d'aigua

Catalunya va ser una de les pioneres a introduir el turisme actiu i d'aventura a l'Estat espanyol. Va ser un encert i un èxit, amb més de 200 empreses que s'hi dediquen.Ràfting, barranquisme, caiac, baixada de raiers, regates de muletes... són activitats que es fan als rius, que amb l'arribada del bon temps passen a ser protagonistes dels esports d'aventura. La sensació de llibertat i adrenalina que proporcionen les activitats d'aigua fa que any rere any augmenti aquest tipus de turisme actiu.

La primavera i l'estiu són els mesos en què es concentren més activitats d'esports d'aigua tot i que s'allarga pràcticament tot l'any. Anualment es duen a terme més de 340.000 activitats esportives relacionades amb l'aigua.

El Pirineu és la zona que concentra més activitats d'aigua del territori, gràcies a les condicions naturals i a l'entorn paisatgístic. Comarques com la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà ja han encetat la temporada 2019 de turisme actiu i esports d'aventura, i encaren l'estiu amb optimisme.

Les administracions, per la seva banda, preveuen que la contractació d'activitats creixi en relació

amb l'any anterior. La demarcació de Lleida és, amb diferència, la que concentramés activitats d'aigua del territori –gràcies a les condicions naturals i a l'entorn paisatgístic–, seguida de les Terres de l'Ebre o de la Selva, entre d'altres.

Perquè aquests esports es puguin dur a terme és necessari mantenir un cabal específic als rius, el qual depèn, en gran mesura, de les condicions meteorològiques que hi hagi hagut durant l'any.



Moltes vegades, però, les condicions que hi ha de manera natural no són suficients per poderpracticar aquests esports, així que la regulació del cabal dels rius es converteix en una part essencial d'aquestes activitats.



Aquesta regulació es pot fer gràcies a l'existència dels embassaments i les centrals hidroelèctriques.



Des del Centre de Control d'Hidràuliques d'Endesa es fa un estudi previ i es valora la quantitat d'aigua sol·licitada i disponible tenint en compte, d'una banda, l'estat dels rius i, per una altra, les condicions del medi ambient que

garanteixin l'èxit de totes les activitats, sempre tenint en compte altres servituds que hi pugui haver (aigua de boca, cabal ecològic dels rius i regadiu).



Endesa col·labora amb més de 40 entitats a Catalunya per assegurar que l'ús lúdic dels rius es fa amb seguretat i respecte el medi ambient.