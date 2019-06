"Cal perdre la por d'entrar a menjar en un hotel de luxe"

L'habitatge familiar d'Adolfo Suárez a Àvila, reconvertit en hotel, és l'estrella dels hotels boutique de Diego Ortega, president del grup Fontecruz, que impulsa al costat del seu pare i el seu germà establiments turístics de luxe en ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat. "La nostra filosofia se centra a oferir encant gràcies als nostres edificis singulars, amb història, sense descurar el valor cultural de les ciutats per les quals apostem, explica Ortega, decidit a continuar aquesta aventura, sense pressa però sense pausa, a Màlaga, Barcelona i Porto.

La família Ortega també ha aconseguit implantar la seva idea hotelera a Toledo amb la casa en la qual es refugiava l'emperadriu Eugenia de Montijo, esposa de Napoleó III, quan es cansava de la pluja i de la rància ostentació de la cort de París. Es tracta d'un palau renaixentista avalat per la garantia de luxe de la cadena Marriot. "Ella va ser una de les primeres dones que van apostar per la moda pret à porter, una espècie de Jacqueline Kennedy de l'època", relata el president de Fontecruz per argumentar per què aquest hotel, enclavat en el centre històric, està dedicat a la moda i especialment a Charles Federick Worth, el seu modista de capçalera, qui va dissenyar el seu guarda-roba, que va ser imitat per totes les dones del moment. "Era una espècie d'influencer" a la qual copiaven les burgeses, recorda Diego Ortega, que, no obstant això, es nega ara a rebre les instagramers en el terrat de l'històric hotel que tenen a Sevilla.

Inaugurat en 2013, al barri de Santa Cruz, l'edifici ocupa un altre palau del segle XVI, un dels patis del Palau Arquebisbal, on es formaven els Seises, nens que encara avui canten composicions religioses durant la Setmana Santa sevillana. El terrat dels Seises és disputat per tot tipus d'influencers que volen obtenir la seva millor foto en aquest emplaçament amb privilegiades vistes a la catedral i a la Giralda.

Quatre anys abans de l'obertura dels Seises, la família va posar els seus ulls a Lisboa per llançar un altre hotel. La parcel·la en la qual s'erigeix el Fontecruz Lisboa s'havia convertit en el lloc de recer dels captaires de la ciutat. "Ens agrada reconstruir el patrimoni abandonat i això és el que vam fer aquí", continua, convençut que els turistes aprecien cada vegada més la calidesa i el gust dels establiments que ofereixen història i ànima.

Tots els hotels estan marcats amb la categoria de luxe, però és la Casa del President la que millors records porta a Diego, qui va passar la seva joventut en aquest habitatge, el jardí del qual està fitat per part de la muralla d'Àvila. Allí va ser on Adolfo Suárez va rebre Santiago Carrillo després de tornar a Espanya de l'exili, disfressat amb una perruca, per posar en marxa la legalització del Partit Comunista. Entre les parets d'aquest hotel, de 10 càlides i exclusives suites, es van posar les bases de la Transició espanyola i es van redactar innombrables esborranys de la Constitució, amb la presència, entre d'altres, de Manuel Fraga i Fernando Abril Martorell. "La casa està plena d'història", emfatitza Diego. "Hi ha fins a un passadís secret que partia del despatx de Suárez per donar al carrer en cas d'haver d'escapar-se i que ara hem convertit en la recepció de l'hotel", continua.

"Cal perdre la por d'entrar a un hotel de luxe a menjar o a prendre's una copa", anima Diego Ortega, qui cuida amb cura la gastronomia dels seus hotels boutique. A la Casa del President tenim sempre ous frescos per preparar truita francesa i cafè recentment fet, gairebé els únics aliments que ingeria Adolfo Suárez. A Toledo han apostat pels massapans, a Lisboa et fan el desdejuni davant de tu i el mateix succeeix a Sevilla, on a més de servir molletes de Dos Hermanas, convoquen concursos de grafiti i han organitzat un speak easy inspirat en els bars clandestins de l'època de la Llei Seca als Estats Units. Perquè et serveixin una copa cal donar una contrasenya, com feien els nord-americans en els anys 30.