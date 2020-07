Solsona, ciutat plena d'història i de tradicions

Solsona és una ciutat petita i plena d'història i tradicions arrelades que es respiren per tots els racons del nucli antic.

Visites guiades

El servei de visites guiades a Solsona es va reprendre el mes passat amb un nou punt d'inici: el Portal del Pont, amb l'objectiu d'evitar concentracions de gent a l'Oficina de Turisme. Es garanteix un protocol de seguretat sanitària.

Fer una ruta per la Solsona monumental és l'oportunitat de recórrer els punts més rellevants de la part històrica i medieval de la ciutat, passant pels carrers i places, per les fonts i cases senyorials, per la catedral i el claustre.

Un altre espai emblemàtic és el Pou de Gel, que presenta una estructura de planta circular coberta amb una cúpula, que servia per emmagatzemar el gel. Visitar-lo és fascinant per les característiques històriques que representen les funcions que va tenir el pou.

Un símbol històric i arquitectònic és el campanar de la catedral. Es poden conèixer tots els detalls de la construcció de la torre gràcies a la col·laboració entre Solsona Experience i el capítol catedralici, així com gaudir d'una panoràmica d'alçada.

Un altre espai és El Quarto dels Gegants, per descobrir l'espai on es guarda el bestiari folklòric.

Cal fer referència també a Tasta Solsona, una proposta per saber què s'amaga en els comerços més antics, especialment els d'artesania i producció agroalimentària local. La visita acaba amb un tast de productes del territori.

Rutes a peu i en BTT

L'entorn de Solsona, anomenat el Vinyet, conserva el mosaic antic de boscos i camps amb nombrosos itineraris per als amants del senderisme i la BTT. Són rutes aptes per a tota la família, tant per fer a peu com en bicicleta, i permeten descobrir racons i paratges naturals singulars.