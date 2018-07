Com fer un aire condicionat casolà?

Estem en els dies més calurosos de l'any. Si no tens un aire condicionat a l'habitació i vols evitar dormir banyat en suor sense que la factura de la llum arribi a nivells estratosfèrics, aquests senzills mètodes casolans podrien ajudar-te a refrescar la casa.

Aire condicionat casolà amb una caixa i un ventilador

A pesar que el nostre invent casolà no pot competir amb els aparells professionals, ens ajudarà a refrescar una habitació petita de la casa. Aquest artilugi compost per un colze de canonada de PVC, un petit ventilador i una caixa o nevera portàtil, ens refrescarà durant 30 minuts.

Amb un ganivet, retalla un forat en la tapa de la caixa o la nevera portàtil. Hem d'assegurar-nos que el forat té la mateixa grandària de la gàbia que cobreix les aspes del ventilador, en cas que la tingués. El ventilador ha d'empènyer l'aire cap a dins de la caixa, de manera que el cable o l'endoll quedin en l'exterior.

A continuació, realitza un o dos forats més, en les cares laterals de la caixa i preferiblement en el costat oposat al forat del ventilador. És vital que els forats tinguin la grandària dels tubs perquè encaixin perfectament. Una vegada realitzat aquest pas tindrem en marxa el nostre petit invent. Només falta posar a l'interior una bossa o planxa de gel.

Aire condicionat Eco-Cooler

Composat per materials reciclats, aquesta ecològica alternativa no necessita electricitat. Va ser desenvolupada a Bangladesh, on la calor i les altes temperatures arriben als 45 graus a l'estiu. L'empresa Grameen Intel Social Business, que treballa per trobar solucions tecnològiques disponibles per a tota la població, va dissenyar aquest senzill mètode que permet baixar la temperatura 5 graus en pocs minuts.

Amb un simple tauler i unes quantes ampolles de plàstic com a materials principals, Eco-Cooler funciona simplement amb un sistema de diferència de pressió. Les ampolles de plàstic es tallen en dues parts i es col·loquen en un tauler. El tauler es col·loca en una finestra, amb els colls d'ampolla mirant cap a dins de la casa. D'aquesta forma, refrescarem l'habitatge de forma natural.

A més, la companyia Grameen Intel ha compartit online les instruccions de fabricació, de manera que qualsevol persona pot copiar el sistema i fer-se'n un a casa.

Aire condicionat casolà amb gel i un ventilador

Una de les alternatives més senzilles és la de col·locar recipients amb gel davant d'un ventilador. N'hi ha prou amb fer-se un parell d'ampolles de plàstic, foradar-les i inserir glaçons. Mitjançant l'ús del filferro o un cordó subjectem les ampolles en el nostre ventilador, de manera que l'aire expulsat tindrà una baixa temperatura i aconseguirà refrescar una habitació. Convé col·locar una tovallola o algun recipient sota el ventilador, que s'encarregui d'absorbir la condensació produïda.

Aire condicionat casolà per a manetes

Si ets una persona hàbil, pots descartar els senzills trucs per amateurs i construir un autèntic aire condicionat. Mitjançant plaques termoelèctriques, diverses eines, un tauler de fusta i peces usades d'ordinadors (com disipadors de calor, ventiladors per pc i una font d'alimentació), podem fabricar un aire condicionat connectat a la xarxa, similar als que hi ha a la venda al mercat. En aquest útil video tutorial, ens expliquen com fabricar-lo, pas a pas.