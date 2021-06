La rentadora és un dels electrodomèstics que menys cuidem a casa a pesar que és un dels més cars tant a l'hora de reparar com si vols comprar un nou. Els experts a arreglar aquest tipus de “màquines” el tenen clar: la prevenció és (com en gairebé tot) fonamental. No en va està una mica més que estudiat que només s'espatlla allò que no es cuida. Llavors com podem fer perquè la nostra rentadora llueixi sempre com a nova? Doncs no pot ser més senzill.

El primer que has de fer és utilitzar-la d'una forma total. Però encara pots millorar la seva vida útil. Els experts en neteja asseguren que de tant en tant has de netejar l'interior de la rentadora. I no sols per a conservar-la millor. També per a evitar que la roba surti cada vegada pitjor. Com rentar aquesta zona? Perquè triant un programa curt i posant dins del tambor una mica de bicarbonat. Deixa que actuï i veuràs els resultats.

També hi ha un altre producte que es recomana cada vegada més per a millorar l'estat en el qual queda la roba que treus de la rentadora i l'olor de les peces. Es tracta del vinagre. És un dels productes més recomanats en tota mena de tasques de neteja però també a l'hora de fer una cosa tan bàsica com posar la rentadora. I és que et permetrà potenciar les olors del suavitzant amb només tirar una mica en el mateix caixetí en el qual poses aquest producte que cuida les teves peces.

Tenir la llar a punt no té per què portar-te massa temps ni ha de costar-te massa diners. N'hi ha prou amb escoltar als qui saben d'aquests temes per a trobar en els trucs de neteja els millors aliats per a completar de manera satisfactòria les feines de casa, aquelles que moltes vegades ens fa molta mandra fer però després ens encanta veure els seus resultats. Esperem que tots aquests trucs et siguin d'utilitat i els puguis aplicar en la teva vida diària. Recorda aplicar-los tots ells amb cap i precaució per a evitar danys irreparables a la teva roba o en el teu mobiliari.