Una de les últimes decisions de Mercadona, la cadena de supermercat valenciana, no ha agradat gens als seus seguidors, que a les xarxes socials han criticat la nova condició de l’empresa de Juan Roig. En els últims mesos, l’empresa ha realitzat diversos canvis en diferents àrees d’aquesta. Un d’aquests té a veure amb les polítiques que s’apliquen en els seus establiments. En concret, Mercadona ha anunciat que l’ús dels cupons de descompte als seus establiments és cosa del passat.

«Ja no seran un mitjà de pagament»

Segons informen des del perfil oficial de Twitter de la cadena de supermercats, «hem deixat d’acceptar els cupons com a mitjà de pagament. Aquesta decisió s’ampliarà progressivament a totes les botigues de la cadena».

Amb aquesta afirmació, Mercadona ha confirmat que deixa d’acceptar qualsevol cupó de descompte per a qualsevol producte a l’hora de realitzar una compra als seus supermercats.L’enuig dels clients ha sigut monumental. I és que no entenen com l’empresa pot retirar aquesta oportunitat a les famílies espanyoles d’ajustar els preus de les seves compres en un moment crític per al país.