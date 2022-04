Encara que són molts els productes originals de Mercadona que triomfen, hi ha un d'ells que destaca per la facilitat d'incorporar-lo qualsevol dieta: les tires de pollastre. Són aptes per a persones amb intolerància a la lactosa i celíacs i n'hi ha dues classes, les naturals i les fornejades. En triïs unes o les altres, les receptes que pots preparar amb elles són inacabables.

Per exemple, pots acompanyar les teves torrades amb les tires de pollastre, però també pots incorporar-les en una pizza, fer-les servir de guarniment en una amanida o en un plat de pasta. L'esportista Lorena M.Pintiado (@lorenaonfit a Instagram) mostra com fa servir aquest producte per preparat un dels seus plats estrella, les fajites.

Les tires de pollastre es venen en envasos de 140 grams i, cada 100 ingerits suposen un valor energètic de 107 kcal. És una opció molt vàlida per aquelles persones que vulguin perdre pes, ja que, seguint la mateixa proporció, conté 23,4 grams de proteïnes, 1,8 de sal i 0,6 d'hidrats de carboni. Pel que fa als greixos, conté 1,2 grams, dels quals 0,4 en són saturats. A més, no s'ha de cuinar, pel que podràs degustar-lo a qualsevol lloc i et resoldrà aquells dies en què preparar àpats resulta més difícil per falta de temps.

A més, cal destacar que el fabricant de les tires de pollastre és Casa Tarradellas, segons indica l'envàs. Aquest producte és un dels grans desconeguts de la cadena de supermercats valenciana, però és un dels que més de sí poden donar, ja que combina amb qualsevol plat.