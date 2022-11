Moltes botigues han avançat les rebaixes del Black Friday: des d’Amazon, que ho ha fet una setmana abans, fins a Renfe, que també ha decidit avançar les seves ofertes i fer-les coincidir amb l’estrena d'Iryo, un altre competidor per als seus trens d’alta velocitat.

També Inditex, el gegant de la moda, avança el seu Black Friday a les botigues de la cadena –Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho...–, com ja va fer en anys anteriors, tot i que només per a clients. És a dir, aquells que tinguin descarregada l’ ‘app’ de Zara o de la resta de marques podran obtenir descomptes del 40% el dia abans, el 24 de novembre, cap a les 20 hores a l’‘app’. A partir de les 22, també a la pàgina web i durant tot el dia 25 s’aplicaran a les botigues físiques.

Tot i això, qui hagi intentat comprar a Zara o qualsevol de les botigues d’Inditex per Black Friday o rebaixes sap que és una bogeria. Així que hi ha certs trucs que pots seguir per obtenir els millors descomptes: