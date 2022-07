Els efectes de la sequera a la Baells, a vista de dron

Després d'una treva provocada per les pluges dels últims dos dies, aquest diumenge tornaran a pujar les temperatures, segons el portal Meteored. Els valors tòrrids persistents estan afectant en gran manera els pantans catalans, que presenten un volum molt diferent del que tenien fa un any. Al pantà de la Baells, per exemple, aquesta situació queda evidenciada per l'aspecte que presenta la zona.