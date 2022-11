Així són els nous busos elèctrics que s'incorporaran a la flota de Manresa

Manresa ha rebut dos dels vuit autobusos elèctrics amb què renovarà la flota per fer el servei de bus urbà. Els nous vehicles substituiran vuit autobusos de gasoil. Els altres set que també circularan són vehicles híbrids que ja s’han anat incorporant els darrers anys a la flota i en quedaran tres de gasoil a la reserva.

La presentació s’ha fet aquest matí a les cotxeres de Sagalés a l’avinguda dels Dolors. El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, ha destacat la millora de la qualitat que representarà la nova flota elèctrica per als usuaris del servei i també per a la ciutat en general per la reducció de les emissions i del soroll amb el canvi de vehicles.