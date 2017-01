Una quarantena de persones fan la ruta històrica per Vilanova del Camí

Un bon grapat de vilanovins van voler conèixer més a fons com era el poble als segles XVII i XVIII arxiu particular.

En el cicle de Na Jerònima, la bruixa es va fer una visita guiada per la Vilanova del Camí del 1607 per contextualitzar l'obra que es duria a terme dissabte mateix. Una quarantena de persones van seguir les explicacions de l'historiador Pau Duran durant una visita que es va iniciar a l'ajuntament de Vilanova, lloc on es diu que na Jerònima volava. Després es va passar per la casa d'un pagès acomodat, una del 1665 i, entre d'altres, una d'humil del XVIII, fins a arribar a l'església de Sant Hilari. També es van explicar historietes documentades de la gent que vivia al poble al XVII.