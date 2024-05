Salut posa en marxa el servei de pediatria d'Igualada per a tota de la Conca d'Òdena

Aquest dilluns s'ha posat en servei el nou espai assistencial de pediatria del centre de l'Anoia, amb la qual cosa una mesura que va néixer com a provisional coincidint amb la pandèmia per covid passa a ser definitivament permanent. Salut reestructura el sistema d'assistència mèdica als infants. Si des de la covid el servei estava al CAP de Vilanova del Camí, a partir d'aquest dilluns, amb un edifici de mòduls, passa a tenir la seu al passeig Verdaguer d'Igualada, al costat del CAP Urbà. Aquest és un centre que atent 12 hores, de 8 h del matí a 8 h del vespre, de dilluns a divendres. Hi treballen 9 pediatres per assistir les poblacions dels CAP d'Igualada, Vilanova i Montbui, i les del que es coneix com a Anoia rural. Són els pobles de la Conca d'Òdena, amb municipis de la vora. En total, 11. El servei el presten personal mèdic, d'infermeria i d'administració de l'Institut Català de la Salut.

El primer dia de treball en el nou centre s'ha dut a terme amb normalitat. Salut ha hagut de fer front en els últims mesos a les queixes que li han arribat, sobretot, del CAP de Montbui. La població ha vist com perdia el pediatre, i no ha pogut recuperar el servei tot i les nombroses queixes. Sí que se l'ha garantit que hi haurà servei deslocalitzat en alguns casos, com ara poden ser campanyes de vacunació.

Des de la direccó de Salut de la regió s'ha explicat que la concentració ha de generar més interès als professionals perquè els obre la possibilitat de desenvolupar subespecialitzacions. I aquesta ampliació de coneixement, creuen que es traduirà en una millor atenció als pacients de l'Anoia.

El Centre de Pediatria s'ha construït en el solar que ocupava un aparcament que s'utilitzava justament per accedir a les consultes mèdiques del CAP. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns, coincidint amb l'obertura del centre pediàtric, que pròximament s'ampliarà la zona taronja d’aparcament de l’entorn del CAP.

Aquest nou equipament implicarà també canvis en les zones d’aparcament del seu entorn. Des de l’Ajuntament d’Igualada pròximament s’ampliaran les zones taronges d’estacionament gratuït, limitat a una hora i mitja, al voltant de l’estació i del CAP per tal d’augmentar i assegurar una gran rotació i fluïdesa d’aparcament per aquelles persones que utilitzen aquests equipaments.