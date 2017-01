Piccadilly apaga els seus anuncis per primera vegada des de la II Guerra Mundial

Piccadilly apaga els seus anuncis per primera vegada des de la II Guerra Mundial FACUNDO ARRIZABALAGA

Els icònics anuncis lluminosos de Piccadilly Circus, al centre de Londres, s'han apagat avui per primera vegada des de la II Guerra Mundial per ser substituïts per una gran pantalla corbada d'alta definició.

Un cartell publicitari provisional es mantindrà fins a la tardor en un dels punts més visitats de la capital britànica, pel qual passen cada any prop de 100 milions de persones.

Des que la guerra va obligar el 1939 a reduir la il·luminació de Londres per dificultar els bombardejos aeris alemanys, els anuncis de Piccadilly només s'han desconnectat de forma puntual per talls d'electricitat i com a mostra de respecte a unes poques ocasions històriques.

Els cartells elèctrics es van instal·lar per primera vegada el 1908 -Perrier va ser la primera marca que va lluir il·luminada- i s'havien renovat per última ocasió el 2011.

Tan sols es van apagar el 1965, durant el funeral de l'exprimer ministre Winston Churchill, i el 1997, per les exèquies de la princesa Diana de Gal·les, així com en diverses ocasions com a símbol de suport a campanyes a favor del medi ambient.

La nova pantalla d'alta resolució estarà compartida per sis anunciants, que podran retransmetre esdeveniments en directe i mostrar informació meteorològica, resultats esportius i missatges de xarxes socials.

La companyia Land Securities, propietària del cobejat espai publicitari, va assenyalar un comunicat que la remodelació "atorgarà a noves marques l'ocasió única de fer-se amb un espai molt buscat".