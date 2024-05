El Suprem anul·la el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de Memoria Democràtica

El Tribunal Suprem ha estimat els recursos contra el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de sala de la Fiscalia en Matèria de Drets Humans i Memòria Democràtica i ha acordat anul·lar el decret corresponent. La decisió s’ha pres per majoria de la secció quarta de la sala del contenciós administratiu. En total hi havia tres recursos plantejats contra el nomenament. El Suprem insta ara el Consell Fiscal perquè es pronunciï sobre la possible incompatibilitat d’aquest nomenament tenint en compte que la seva parella, Baltasar Garzón, dirigeix una fundació dedicada a la defensa dels drets humans.