Panga: el reportatge que va denunciar les conseqüències de la seva cria

La cadena de distribució Carrefour va anunciar que deixava de vendre panga en els seus hipermercats i supermercats a Espanya. A principis d'aquesta setmana, la divisió belga de Carrefour va informar a través d'un comunicat que deixava de posar a la venda panga -tant fresc com congelat- a causa de motius mediambientals.

"Donats els dubtes que existeixen sobre l'advers impacte de les granges de panga en el medi ambient, hem decidit deixar de vendre aquest peix i ja s'han suspès les comandes", indicava el comunicat.

La cadena d'origen francès ha explicat que mentre la qualitat del panga posat a la venda era "impecable", hi havia dubtes sobre els mecanismes de control de les granges on es conrea -la majoria localitzades a Vietnam- per evitar que els residus contaminin les seves aigües.

Tot seguit, us oferim el reportatge televisiu que va donar la veu d'alerta sobre les condicions de creixement d'aquest peix: