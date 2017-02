La mobilització de suport a Mas, Ortega i Rigau suma ja 28.000 inscrits

Més de 28.000 persones ja estan inscrites a la mobilització convocada pel pròxim 6 de febrer, coincidint amb els judicis que durant aquella setmana es faran a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau per organitzar la consulta del 9-N. Les quatre entitats organitzadores –Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM)- han enviat un comunicat aquest dijous al matí assegurant que aquesta xifra "desborda" les seves previsions i han detallat que a primera hora del matí ja hi havia més d'un centenar d'autocars confirmats. Els convocants afirmen que "la mobilització serà històrica i que marcarà una fita molt important en previsió de mobilitzacions futures".

Les quatre entitats organitzadores han fet una "crida a la ciutadania a participar i a inscriure's" a la pàgina 9nsomtots.cat per "deixar petit el passeig Lluís Companys". A més, recomanen als que vulguin participar en aquesta mobilització que utilitzin preferentment el transport públic i que, en cas d'agafar el metro, facin ús de les estacions de plaça Urquinaona (L1 i L4), Barceloneta i Jaume I ( L4) i plaça Tetuan (L2) "per evitar aglomeracions a l'estació d'Arc del Triomf".