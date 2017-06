Protecció Civil dona per tancada la segona onada de calor del mes de juny

Protecció Civil de la Generalitat ha donat per tancada la segona onada de calor del mes de juny –més curta i menys intensa que la primera- amb l'arribada de les primeres pluges i un cop les temperatures han recuperat valors no extrems. Tot i que es manté una calor intensa en moltes parts del territori, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, ha finalitzat la situació de perill generalitzat.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) informa que els incidents relacionats amb la segona onada de calor que ha atès el 061 Cat Salut Respon -des de l´inici de l´alerta el dia 22 i fins la seva finalització- són 99, dels quals 69 han requerit l'activació d'un metge a domicili o ambulància del SEM. Igualment, Protecció Civil ha rebaixat d'alerta a prealerta el pla Infocat un cop passat l'episodi de temperatures extremes coincidint amb la revetlla de Sant Joan.

La DGPC demana mantenir alt el nivell de vigilància i ser extremadament prudent en l'ús de pirotècnia per evitar l'inici de focs, així com no llençar en cap cas cigarretes des dels vehicles. En cas de veure una columna de fum, cal avisar d'immediat al telèfon d'emergències 112.