Romeva creu que els comuns aniran a votar

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, va assegurar ahir que «no té cap dubte» que l'1-O «molta gent dels comuns aniran a votar sense cap mena de problema i amb gran determinació».

Així ho va dir Romeva ahir mentre participava en un acte de la campanya solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple a les piscines de Can Caralleu, de Barcelona. «L'1-O molta gent anirà a votar, també de l'espai dels comuns i de molts altres», va assegurar després que aquest dissabte a Terrassa la coordinadora de Catalunya en Comú ratifiqués l'1-O com una mobilització pel dret a decidir sense caràcter vinculant i posposés la decisió de fer una crida activa a la participació. «Nosaltres fem un exercici de democràcia i de dignitat col·lectiva», va afegir Romeva sobre el referèndum que impulsen el Govern, JxSí i la CUP.