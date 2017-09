Un grup de sis observadors internacionals es presenten davant la Generalitat

Un grup de sis experts en mediació internacional es va presentar ahir davant el Govern de la Generalitat després de ser acreditats per la Sindicatura Electoral, suspesa pel Constitucional, com a «observadors internacionals» per supervisar el referèndum de l'1-O, també suspès. Aquest grup, definit formalment per la Generalitat com la primera «missió internacional d'observació electoral», està integrat per experts en mediació en conflictes internacionals i exdiplomàtics de cinc nacionalitats: Regne Unit, Estats Units, França, Polònia i Holanda.

L'holandès Daan Everts, amb una dilatada trajectòria al servei diplomàtic, va actuar com a portaveu del grup i va agrair la reunió de presentació amb el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva. Segons Everts, supervisaran «el procés col·lectiu que viu Catalu-nya» des d'una posició «absolutament independent i imparcial» i «sense cap vinculació» amb partits catalans o de tot Espanya.

Va subratllar que encara que el primer contacte ha estat amb el Govern català, el seu propòsit és mantenir reunions amb els diversos actors polítics per conèixer les seves posicions.