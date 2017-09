Els alcaldes de la Catalunya Central no han rebut encara la citació per declarar

Tot i que alguns alcaldes catalans ja van rebre ahir les citacions per anar a declarar a la fiscalia per haver signat el decret de l'1-O, fins ahir a la nit cap alcalde de la Catalunya Central no havia rebut encara la notificació. La fiscalia de Manresa, que s'encarregarà de prendre declaració als batlles del Bages, el Berguedà, l'Anoia, Osona i una part del Moianès, preveu començar a enviar les citacions a partir de la setmana que ve.

En total, més de 120 alcaldes d'aquestes cinc comarques, tots els que van signar el decret de convocatòria, han de rebre la notificació per declarar en qualitat d'investigats. Ho hauran d'anar a fer als jutjats de Manresa, on hi ha la seu de la fiscalia d'àrea de la Catalunya Central (coneguda tècnicament amb el nom de fiscalia de Manresa-Igualada), que conté quatre partits judicials, els de Berga, Igualada, Vic i Manresa (que inclou tots els municipis del Bages i els cinc pobles moianesos que abans formaven part d'aquesta comarca). Es tracta d'una àrea descentralitzada de la fiscalia provincial de Barcelona, per la qual cosa els alcaldes d'aquestes comarques seran citats a declarar a Manresa, en lloc de Barcelona.

La fiscalia de Manresa, com tota la resta de fiscalies territorials, ha d'actuar en aquest cas per instrucció directa de la Fiscalia General de l'Estat i de la Fiscalia Superior de Catalunya. Com que les directrius són començar a enviar les citacions als alcaldes dels municipis amb més població, és previst que el primer alcalde que hagi d'anar a declarar a Manresa sigui precisament el de la capital del Bages, Valentí Junyent (PDeCAT)

A continuació, sempre que es mantingui el criteri poblacional, haurien de ser citats a Manresa l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, tots dos també del PDeCAT. El quart de la llista seria el batlle de Manlleu, Àlex Garrido, d'ERC.

La següent alcaldessa de la Catalunya Central a qui tocaria declarar és la de Berga, Montse Venturós, de la CUP. Com que aquesta formació ja ha anunciat que cap dels seus alcaldes no compareixerà voluntàriament als jutjats, serà la primera d'exposar-se a una detenció policial, tal com ja va passar quan va ser citada per declarar per l'estelada al seu consistori.



Declaracions postreferèndum

Davant la gran quantitat d'alcaldes que hauran de passar pels jutjats de Manresa (més d'un centenar), previsiblement moltes de les citacions hauran de ser per a després de l'1 d'octubre, ja que tècnicament, des d'ara fins a l'1-O, la fiscalia de Manresa no pot assumir tants interrogatoris de cop.

Tots els batlles podran declarar acompanyats d'un advocat. I ho faran únicament davant del fiscal, sense cap jutge, ja que l'assumpte, de moment, ara per ara, només està a mans del ministeri fiscal. Un cop fetes les declaracions, haurà de decidir si enviar les diligències al jutjat.