Junqueras, als companys de la Guàrdia Civil: 'Som gent honrada'

El vicepresident de la Generalitat i líder d´ERC, Oriol Junqueras, ha volgut aprofitar el seu discurs a l´acte dels republicans a Vilafranca del Penedès per llençar un missatge dirigit als agents de la Guàrdia Civil que aquests dies actuen a les ordres de l´Estat. "Tots nosaltres som gent honrada i honesta. Els que van detenir dimecres són bones persones que pertanyen a una organització política amb 86 anys d´història i cap cas de corrupció. I aquells que els ordenen les detencions i intervencions no poden dir el mateix, no estan lliures de corrupció", ha sentenciat pocs minuts després de saltar la sospita que el govern espanyol volia prendre el control dels Mossos d´Esquadra. A més, Junqueras ha volgut cridar un "visca" per "la democràcia, la Catalunya en el seu exercici democràtic i l´Espanya democràtica que té l´oportunitat de fer-se valer i nàixer en el referèndum a Catalunya". En aquest sentit, ha demanat els assistents que "es posin dretes" als actes independentistes "per ovacionar una Espanya democràtica", aconseguint així que el públic de l´acte aplaudís de peu de cara a les càmeres de la premsa present.