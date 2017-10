Barcelona licita el túnel de Glòries en deu lots per reduir riscos

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de licitació de l'obra de les dues fases del túnel de Glòries per 79,464 milions d'euros. Com ja es va dir a l'estiu, el projecte es dividirà en cinc lots per reduir riscos, i el mateix es farà també amb l'obra de l'àmbit de la clariana del Parc de Glòries, una gran esplanada verda que també es licita en cinc parts diferents per 14,825 milions. La previsió és començar obres en els dos àmbits durant el primer trimestre del 2018. Després de l'aturada de les obres del primer tram pels elevats sobrecostos, l'objectiu és diversificar adjudicataris, impedir baixes excessives i gua-nyar temps, ja que tots els lots s'executaran simultàniament. A més del risc econòmic, el director general de BIMSA, Ángel Sánchez, va destacar que licitar deu obres diferents pot implicar donar feina a una vintena d'empreses, amb una nivell d'ocupació important.