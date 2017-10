Incendis a Galícia | Dues octogenàries, víctimes mortals del foc a Nigrán

Dues ancianes que escapaven del foc per refugiar-se a casa d'un familiar, Maximina Església, de 88 anys, i Angelina Otero, d'edat similar, totes dues veïnes del barri de Preses, a la parròquia nigranesa de Chandebrito, han estat les primeres víctimes mortals que la voraç onada d'incendis s'ha cobrat a Galícia.

A falta de la identificació oficial dels cadàvers, trobats a última hora de la tarda d'ahir totalment carbonitzats a l'interior d'una furgoneta en una pista que connecta les parròquies nigranesas de Chandebrito i Camos, tot apunta que es tracta d'ambdues dones, segons confirmen fonts municipals.

Les seves famílies els van perdre la pista durant te la tarda, enmig del nerviosisme per la incidència del foc, que va obligar a desallotjar desenes de persones al municipi.

Segons les mateixes fonts, les dues dones van pujar al vehicle per dirigir-se a la casa d'un familiar d'una d'elles, a Praia Amèrica, on tenien previst passar la nit. Les primeres investigacions apunten que van passar per una pista forestal a escassos metres de les flames s i un arbre va caure sobre de la furgoneta, de manera que van quedar atrapades.