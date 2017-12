El cos militar inclou les manifestacions de la Diada des del 2012 en el delicte de rebel·lió

En l'informe que la Guàrdia Civil ha entregat al magistrat que instrueix la causa contra el Govern i els Jordis al Suprem, Pablo Llarena, també inclou informació sobre les manifestacions de la Diada des del 2012.

L'11 de desembre, el jutge del Suprem va demanar nombrosa informació a la Guàrdia Civil per començar a instruir. Entre els informes sol·licitats, volia informació individualitzada dels membres de l'anomenat «comitè estratègic per a la independència» (inclòs al document «EnfoCATs») i quin paper havien jugat en la consecució de la declaració d'independència. En aquell moment, el magistrat no assenyalava ningú però l'informe de la Guàrdia Civil –amb un total de 560 pàgines- ja posa noms i cognoms a persones que creu que han treballat amb l'objectiu d'assolir la independència (vegeu notícia principal). L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, va confirmar ahir a l'ACN que ja s'ha notificat a les parts aquest informe, en el qual la Guàrdia Civil inclou dins del delicte de rebel·lió informació sobre les manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes els darrers Onze de Setembre. Concretament, hi figuren totes les mobilitzacions realitzades des del 2012 passat.