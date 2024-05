John Swinney, nou primer ministre d’Escòcia

El fins ara ministre d’Economia escocès, John Swinney, ha jurat aquest dimecres el càrrec com nou primer ministre d'Escòcia. Swinney, que va ser elegit com a nou líder del Partit Nacional Escocès (SNP) després de la dimissió de Humza Yousaf, haurà de liderar un govern en minoria arran de la trencadissa dels independentistes amb els Verds. En el seu discurs a la cambra dimarts, Swinney va estenre la mà als partits de l’oposició, i va remarcar que hi ha una “majoria remarcable” al parlament d’Edimburg a favor de l’autogovern i de que és “millor” poder “prendre decisions sobre Escòcia des d’Escòcia”.

Vint anys després d'abandonar el lideratge de l'SNP, Swinney, de 60 anys, torna al capdavant d'un partit en dificultats des de la dimissió el febrer del 2023 de l'exprimera ministra Nicola Sturgeon, que des de llavors ha estat vinculada a un cas de finançament irregular de l'SNP. El seu successor, Humza Yousaf, ha durat poc més d'un any en el càrrec.