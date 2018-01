Absolen el guàrdia urbà acusat de difondre una foto sexual d'una agent

Un jutjat de Barcelona ha absolt el sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona acusat d'haver difós una foto sexual d'una altra policia que llavors era la seva parella, enviant-la als contactes de correu electrònic d'ella. Precisament, la denunciant està ara en presó preventiva pel crim del pantà de Foix.

En la sentència, el Jutjat Penal 17 de Barcelona va concloure que «no hi ha cap prova hàbil» que confirmi que aquest policia coneixia les claus per entrar al compte de correu de la víctima –que està en presó provisional per presumptament matar una altra parella seva, també agent de la Urbana- i difondre la foto massivament.

En el judici, celebrat a final d'octubre, acusat i víctima van oferir dues versions contraposades: ell va assegurar que no havia enviat la foto i no es va reconèixer en la imatge, i ella va afirmar que només el sotsinspector tenia la foto i les claus del seu correu.

El jutjat conclou que l'única prova incriminatòria contra Óscar S.P. era el testimoniatge de l'afectada, Rosa P. V., i que aquesta testifical «com a prova única no reuneix els pressupòsits necessaris per desvirtuar el principi de presumpció d'innocència que empara l'acusat».

Recorda que, segons el Tribunal Suprem, la credibilitat de la víctima s'ha de valorar sobre la base de l'absència d'incredibilitat, versemblança del testimoniatge i persistència en la incriminació.