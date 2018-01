Francisco Bañeres serà el noufiscal superior de Catalunya

El tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, serà el nou fiscal superior de Catalunya després d'haver obtingut l'aval del Consell Fiscal, que es va reunir ahir al matí.

Segons va informar la Fiscalia General de l'Estat, el Consell Fiscal va proposar el nomenament de Bañeres en la seva reunió d'ahir. Ara, el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, una vegada escoltat el Consell Fiscal, proposarà el Consell de Ministres que el designi, una decisió que previsiblement es prendrà demà.

Bañeres, tinent fiscal des del 2013, ha estat l'únic que ha presentat candidatura per cobrir la vacant que va deixar el seu antecessor, José María Romero de Tejada, mort el 27 de novembre de 2017 a causa d'una infecció pulmonar.



Altres nomenaments

Així mateix, el Consell Fiscal va proposar el nomenament de la fiscal Concepción Talón com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona en substitució d'Ana Magaldi, el mandat de la qual ja havia conclòs i ella no es va presentar com candidata a renovar el seu lloc, una plaça a la qual també s'havia presentat el fiscal Fernando Rodríguez Rey.

La primera destinació de Talón va ser la Fiscalia de Girona, i després va ser destinada a la Fiscalia Provincial de Barcelona, on ha estat fins ara, és la degana de la secció primera per a la coordinació amb els jutjats d'instrucció i presidenta de la conservadora Associació de Fiscals (AF). Talón va obtenir el vot de set dels vocals pels quatre suports recollits pel també candidat Fernando Rodríguez Rey.

Igualment, el fiscal general de l'Estat proposarà el nomenament d'altres membres de la cúpula fiscal com José Antonio Sánchez Sánchez-Villares, qui renova com a fiscal superior de Navarra i que ahir va ser proposat per unanimitat.

També proposarà al Govern com a fiscal en cap provincial de Guadalajara Rocío Rojo Anguix, actual tinent fiscal d'aquesta Fiscalia; i José Luis Cuesta Merino com a fiscal en cap provincial de Castelló, que renova en aquesta plaça per un altre mandat de cinc anys.

Altres nomenaments avalats pel Consell Fiscal d'ahir són el del fiscal en cap provincial de Jaén (Carlos Rueda Beltrán, qui ja ostentava aquesta prefectura i continuarà un nou mandat i tres places en comissió de servei per a la plantilla de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, Carlos García Berro i Joaquín Soto Bruna.