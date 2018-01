La incidència de la grip es redueix, però es manté la fase d'epidèmia

La taxa d'incidència de la grip s'ha situat en l'última setmana en els 258,4 casos per 100.000 habitants i es manté en un nivell epidèmic moderat, lleugerament inferior respecte a l'anterior setmana, quan va fregar els 300 casos per 100.000 habitants.

D'aquesta manera, la grip supera per tercera setmana el llindar epidèmic, establert per a aquesta temporada en els 109,4 casos per 100.000 habitants (basat en les dades d'incidència provinents dels períodes epidèmics d'onze temporades anteriors). Durant la dar-rera setmana l'activitat dels centres d'atenció primària ha incrementat el 73%, mentre que les urgències als hospitals han disminuït el 9,9%.

La taxa d'incidència de la grip presenta un descens en tots els grups d'edat, mentre que augmenta la incidència en els adults de 15 a 64 anys (202,7 casos per 100.000 habitants).

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 8 al 14 de gener se n'han registrat 64 en els hospitals de la xarxa sentinella i des de l'inici de la temporada, a principi d'octubre, un total de 494. El 64,4% de les persones ingressades greus als hospitals pel virus de la grip no estaven vacunades. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC). Els professionals sanitaris dels hospitals han atès del 8 al 14 de gener un total de 67.979 urgències, 8.362 de les quals han requerit ingrés hospitalari.