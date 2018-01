La Fiscalia s'oposa a la llibertat condicional de Sànchez i Forn

La Fiscalia ha presentat un escrit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en el que s'oposa a la sortida de presó dels diputats electes Jordi Sànchez i Joaquim Forn.

Malgrat l'escrit de la defensa d'ambdós havia presentat un informe demanant l'alliberament de l'expresident de l'ANC i de l'exconseller d'Interior al considerar que no hi havia risc de reiteració delictiva, el ministeri fiscal insta Llarena a no fer cas del text i mantenir Sànchez i Forn entre reixes.